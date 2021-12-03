Заявки на участие в конкурсе по «Горской» компания «Мегалайн» начнет принимать с 8 декабря

Санкт-Петербург, 3 декабря. Профессиональные организации и консорциумы смогут принять участие в открытом международном конкурсе на разработку архитектурно-градостроительных решений проекта «Горская». Прием заявок начнется 8 декабря.

«Горская» станет крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за последние 10 лет. Планируется, что на площади в 130 га создадут общественное пространство, где будут располагаться IT-деревня, гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурные объекты.

Реализацией проекта займется строительная компания «Мегалайн». Ее гендиректор Геннадий Корупятник рассказал, какие объекты легли в основу будущего проекта.

«За образец мы взяли лондонский парк WWT London Centre. На его территории, кроме эко-троп и павильонов наблюдения за птицами, есть театр, обсерватория, сувенирный магазин, водное кафе, зона гостиницы на воде, детский парк. Другим ориентиром выступила штаб-квартира компании Google Inc., территории Кремниевой долины — Googleplex. Было принято решение объединить эти идеи, создать комфортную среду для инновационных разработок», — поделился Корупятник.

В состав жюри конкурса войдут власти Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым, эксперты-архитекторы, экономисты и другие специалисты, а также представители «Мегалайна». Оператором выступит Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». В результате трое финалистов будут заниматься разработкой предложений по «Горской».

Ранее сообщалось, что проект «Горская» поможет избавиться от свалки на территории бывшей промзоны в Петербурге. Компания «Мегалайн» намерена полноценно развивать территорию и улучшить экологическую ситуацию.