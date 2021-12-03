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Синоптик Леус назвал прошедшую в Петербурге ночь самой холодной с начала зимы

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 10:15
Общество
Синоптик Леус назвал прошедшую в Петербурге ночь самой холодной с начала зимы
Невские Новости  /  Карина Зварич

Санкт-Петербург, 3 декабря. Столбики термометров в ночь с четверга на пятницу опустились до рекордно низких показателей с начала зимы в Петербурге, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно данным синоптика, ночью температура воздуха в городе опустилась до −10,4 градуса. В области столбики термометра показали температуру в −20,9, градусов, добавил Леус.

Также метеоролог предупредил жителей Северной столицы о том, что в ближайшее время на погоду в городе на Неве будет влиять циклон «Даниэль». По мере приближения его облачная спираль плотно закроет небо.

«Пойдет снег, продолжая постепенно наращивать снежный покров», — написал он у себя в Facebook.

Аналогичная погода ожидается и на территории Москвы. В последний день рабочей недели в российскую столицу придет пасмурная погода с осадками в виде снега.

Метеоролог Юрий Куткевич заявил, что снегопады в Северной столице продолжатся. Кроме того, он исключил вероятность того, что в ближайшее время в Петербург придет потепление, сообщает газета «Петербургский дневник».

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циклон леус фобос
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