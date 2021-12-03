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Известный писатель-фантаст Балабуха скончался на 75-м году жизни

Общество
Известный писатель-фантаст Балабуха скончался на 75-м году жизни
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 3 декабря. Член Союза российских писателей Галина Илюхина сообщила в соцсетях о смерти 74-летнего фантаста, критика и поэта Андрея Балабухи.

Согласно предварительным данным, литературный деятель незадолго до кончины был госпитализирован в Петербурге. Его друг Тимур Максютов ранее рассказал, что писателю предварительно ставили диагнозы: инсульт и двусторонняя пневмония.

Первый рассказал Балабухи был напечатан в 1967 году. На его счету также несколько произведений в жанре критики, в которых он высказывался про иностранных фантастов.

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больница смерть писатель
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