Известный писатель-фантаст Балабуха скончался на 75-м году жизни

Санкт-Петербург, 3 декабря. Член Союза российских писателей Галина Илюхина сообщила в соцсетях о смерти 74-летнего фантаста, критика и поэта Андрея Балабухи.

Согласно предварительным данным, литературный деятель незадолго до кончины был госпитализирован в Петербурге. Его друг Тимур Максютов ранее рассказал, что писателю предварительно ставили диагнозы: инсульт и двусторонняя пневмония.

Первый рассказал Балабухи был напечатан в 1967 году. На его счету также несколько произведений в жанре критики, в которых он высказывался про иностранных фантастов.