Несколько улиц Петербурга затянуло паром из-за дырявой трубы

Санкт-Петербург, 3 декабря. Труба горячего водоснабжения прохудилась в Кировском районе Северной столицы. Расположенные на этой территории улицы затянуло паром, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Предполагается, что ремонт начнется утром в пятницу и продолжится до ночи субботы. Возмущенные жители пожаловались на ситуацию в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пострадали жители проспекта Ветеранов и Маршала Жукова. Очевидцы отмечают, что улицы затянуты паром. При этом течь дала труба у дома №109/4 по проспекту Ветеранов, дефект был обнаружен в начале шестого утра.

«Отопление и ГВС в зоне дефекта осуществляется в штатном режиме», — заверили в компании, которая будет проводить ремонт.

Особенно неприятной эта проблема становится на фоне минусовых температур в Северной столице. Они установились в городе в конце ноября — столбик термометра варьируется от минус трех до минус десяти градусов. При этом в Петербурге из-за непогоды и обильных осадков обострились и другие проблемы. Город на Неве встал в многокилометровые пробки из-за недобросовестной уборки улиц от снега. Горожане попадают в ДТП и опаздывают на работу в то время, пока Смольный уже около недели не может решить эту задачу.