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Петербургские пожарные локализовали возгорание в автомобильных боксах в Пушкинском районе

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 00:26
Происшествия
Петербургские пожарные локализовали возгорание в автомобильных боксах в Пушкинском районе
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 3 декабря. Возгорание на площади 800 квадратных метров произошло в Пушкинском районе Петербурга. О происшествии сообщили в региональном отделении МЧС.

Приехавшие на место происшествия бригады пожарных оперативно локализовали возгорание, которое произошло по адресу Саперная улица, дом 65А. Пожару был присвоен первый уровень сложности. Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвовали пять единиц спецтехники и 23 сотрудников МЧС.

«2 декабря в 20:11 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Саперная улица, дом 65А. Происходит горение в шести боксах на площади 300 кв. м. Внутри находятся 3 грузовых автомобиля марки "Фрэдлайнер", горят по всей площади», — говорится в сообщении.

Недавно в Зеленоградском городском округе Калининградской области загорелся мебельный завод. Спасатели оперативно справились с возгоранием. О нанесенном ущербе информация не поступала.

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