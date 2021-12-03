Петербургские пожарные локализовали возгорание в автомобильных боксах в Пушкинском районе

Санкт-Петербург, 3 декабря. Возгорание на площади 800 квадратных метров произошло в Пушкинском районе Петербурга. О происшествии сообщили в региональном отделении МЧС.

Приехавшие на место происшествия бригады пожарных оперативно локализовали возгорание, которое произошло по адресу Саперная улица, дом 65А. Пожару был присвоен первый уровень сложности. Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвовали пять единиц спецтехники и 23 сотрудников МЧС.

«2 декабря в 20:11 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Саперная улица, дом 65А. Происходит горение в шести боксах на площади 300 кв. м. Внутри находятся 3 грузовых автомобиля марки "Фрэдлайнер", горят по всей площади», — говорится в сообщении.

Недавно в Зеленоградском городском округе Калининградской области загорелся мебельный завод. Спасатели оперативно справились с возгоранием. О нанесенном ущербе информация не поступала.