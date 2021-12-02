Финляндия отменила запуск поезда «Аллегро» до Петербурга из-за омикрон-штамма коронавируса

Санкт-Петербург, 2 декабря. Возобновление движения скоростного поезда «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки отложили из-за штамма коронавируса «Омикрон», обнаруженного в Финляндии.

Восстановление прямого железнодорожного сообщения между соседними странами было запланировано на 12 декабря 2021 года, но новый штамм вируса SARS-CoV-2 внес свои коррективы. Турист из Швеции завез в Финляндию мутировавший патоген.

Движение двух пар поездов «Аллегро» было остановлено весной 2020 года из-за пандемии COVID-19. На данный момент продолжает действовать запрет на въезд в Финляндию граждан России с туристическими целями.

Специалисты предполагали, что запуск скоростных поездов между Санкт-Петербургом и Хельсинки увеличит туристический поток в Россию из соседней страны. Об этом рассказала профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.