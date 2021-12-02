Петербург закупит сканеры QR-кодов для транспорта на 117 млн рублей

Санкт-Петербург, 2 декабря. Петербургские транспортные компании «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» совместно потратят на закупки QR-кодов для проверки билетов 117 миллионов рублей.

Сканеры QR-кодов будут считывать разовые проездные на основе QR-кода с мобильных устройств. Аппараты должны уметь адаптироваться к плохому освещению и обладать хорошо заметным видимым лазерным указателем, сообщает сайт с госзакупками. «Горэлектротранс» планирует потратить на закупку оборудования 59 млн рублей, а «Пассажиравтотранс» внесет от себя 58 млн.

Стал известен график работы метро на новогодние праздники. В Смольном сообщили, что из-за того, что на Дворцовой площади не запланировано никаких мероприятий, на Новый год метро и общественный транспорт работать не будет. Власти Северной столицы рекомендуют горожанам встретить праздник дома, в кругу семьи.