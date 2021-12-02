Большегрузы в снежном плену: автомобили застряли на шоссе близ Курьерского проезда в Петербурге

Жители Петербурга еще долго будут ощущать на себе последствия снегопада. Вереница огромных фур встала на шоссе недалеко от Курьерского проезда близ Шушар.

Несколько дней непрерывного снегопада уравняли горожан: в одинаковой ситуации оказались жители и окраин, и престижных районов, и элитных жилых комплексов, и обычных хрущевок. Снежные завалы и километровые пробки во всем городе сделали свое дело.

Коллапс на Васильевском острове, Пироговской и Свердловской набережных, на Невском, Дальневосточном, Гражданском и Московском проспектах. По КАД, например, в сторону Пулково автомобили до сих пор ползут со скоростью десять километров в час. А то, что происходит близ Шушар, приводит просто в шок.

Так, в группе дальнобойщиков в соцсети «ВКонтакте» водители разместили пост, в котором рассказали, как простояли в пробке более шести часов.

Prt Scr vk.com / Дальнобойщики

Из-за выпавшего снега многотонные фуры буксуют, оказавшись в снежном плену на шоссе недалеко от Курьерского проезда.

«Скопилась огромная пробка, которая начала образовываться еще 30 октября. К вечеру ситуация не улучшилась. У многих водителей, которые отстояли в пробке более шести часов, попросту кончился бензин. Остальные же для экономии глушили свои моторы и просто сидели и мерзли», — говорится в сообщении.

Prt Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Водители в надежде найти помощь и хоть какой-то выход из ситуации были вынуждены оставлять свой транспорт и отправляться пешком. Очевидцы отметили, что дальнобойщики направлялись как в сторону Петербурга, так и по другим направлениям.

Ранее жители Северной столицы в соцсетях оценили работу коммунальщиков города и лично губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по уборке снега на улицах. Комментарии были разными — от саркастических шуток до гневных сообщений.