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Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Петербурге растет третий день

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 13:05
Общество
Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Петербурге растет третий день
pixabay.com

Санкт-Петербург, 2 декабря. Рост суточной заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается третий день подряд, за прошедшие сутки выявлено более 2600 новых случаев коронавируса.

Оперативный штаб по борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2 сообщил, что за прошедшие 24 часа в Северной столице выявлено 2623 инфицированных. Накануне было зафиксировано 2419 новых случаев COVID-19, 30 ноября — 2103 случая заражения.

За прошедшие сутки по всей России лаборатории зарегистрировали 33 389 положительных результатов ПЦР-теста на COVID-19. Зафиксирован 1221 летальный исход, из них 57 в Санкт-Петербурге. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что коллективный иммунитет в Северной столице будет достигнут к началу 2022 года.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков не исключил, что новая волна коронавирусной инфекции может начаться во второй половине января 2022 года. Прирост случаев заражения инфекцией произойдет из-за появления штамма коронавируса «Омикрон».

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