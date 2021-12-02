Опять пробки: отсутствие уборки снега в Петербурге обнажило транспортные проблемы города

Снегопад в Санкт-Петербурге усугубил ситуацию на дорогах. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал общественный деятель, урбанист Даниил Воронин.

Петербург продолжает утопать в снегу, который коммунальные службы почему-то до сих пор не убрали. Заснеженные дороги стали большой проблемой как для пешеходов, так и для автолюбителей.

2 декабря город снова столкнулся с утренними пробками, если верить сервису «Яндекс. Карты», в 8 баллов, из-за чего многие петербуржцы уже традиционно опоздали на работу и учебу. Особенно сложной ситуация была в центре города, на Московском и Витебском проспектах, проспекте Энгельса, Народной улице и на Московском шоссе.

Дорожные заторы — злободневная проблема Санкт-Петербурга, которая зимой приобретает еще более яркие очертания.

Невские Новости /

Урбанист Даниил Воронин считает, что пробки в городе являются проблемой, так как местные власти проводят транспортную политику, аналогичную той, что была в середине XX века. Он уверен, что администрации Петербурга необходимо уделить особое внимание общественному транспорту.

«Власти считают, что если они расширят дорогу, построят новую магистраль или мост, то пробки пропадут. Нет, от этих действий они только увеличатся, приумножив спрос на авто. Необходимо развивать общественный транспорт, делать выделенные полосы, причем не те, которые у нас — где все паркуются. Вводить скорее платную парковку в центре. Развивать альтернативные виды передвижения», — сказал эксперт.

Невские Новости / Дарья Зуева

Воронин отметил важность контроля скорости, с которой автомобилисты передвигаются по заснеженным дорогам.

«Люди гоняют по городу 80 км/ч, не справляются с управлением на снегу, попадают в аварию. Начинается пробка. Общемировая максимальная скорость в развитых странах — 50 км/ч. Плюс — нет никакого нештрафуемого порога в 20 км/ч», — отметил он.

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Собеседник ФАН верно подметил, что снег обострил ситуацию, и указал на проблемы.

«Благодаря проблемам с уборкой снега мы можем увидеть транспортные проблемы», — заключил он.

Ранее петербуржцы в Сети «разгромили» коммунальщиков за неубранный снег. Жители Северной столицы в социальных сетях оценивают работу коммунальщиков города и лично губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по уборке снега на улицах.