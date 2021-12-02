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Лестница превращается в элегантную горку: снег завалил проход у платформы Новая деревня в Петербурге

Общество
Лестница превращается в элегантную горку: снег завалил проход у платформы Новая деревня в Петербурге
ТАСС  /  Софийчук Евгений

Снег завалил проход около платформы Новая деревня в Санкт-Петербурге. Теперь по лестнице удобнее спускаться не привычным для пешеходов способом — ногами, а скорее — на ледянках и ватрушках, как с горки.  

Жители Петербурга не устают удивляться работе коммунальщиков. То и дело в Сети появляются новые отзывы по уборке снега на улицах города. И вот циклон «Бенедикт», пришедший совсем недавно в Северную столицу, внес свои коррективы в инфраструктуру города.

Лестница превращается в элегантную горку: снег завалил проход у платформы «Новая деревня» в Петербурге
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург Live

И правда — чем не горка? Осталось водой залить и выровнять. А пройти по столь заснеженным лесенкам здоровому человеку, не прилагая усилий, вряд ли получится, не говоря уже про людей с ограниченными возможностями здоровья. Гляньте только на пандусы…

Лестница превращается в элегантную горку: снег завалил проход у платформы «Новая деревня» в Петербурге
Prt Scr vk.com / Питертранспорт | Обозреватель транспорта СПб

Глядя на «преображение» подъема, граждане не смогли воздержаться от комментариев. В социальных сетях под выложенным фото жители тонко высказывались, оценивая совместное творение «Бенедикта» и петербургских коммунальщиков.

Лестница превращается в элегантную горку: снег завалил проход у платформы «Новая деревня» в Петербурге
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург Live

Со снегопадами Петербург сталкивается не в первый раз. Но если раньше ситуация с заснеженными улицами приводила граждан в недоумение и испуг, то теперь зимний период и снегопады стали предметом для шуток и сарказма. Причем чаще всего петербуржцы в своих высказываниях обращаются к нынешней администрации города на Неве.

Лестница превращается в элегантную горку: снег завалил проход у платформы «Новая деревня» в Петербурге
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург Live

Ранее своим мнением о работе коммунальщиков поделился блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков. Он считает, что дорожные службы Петербурга не готовились к приходу зимы и не знают о метеорологических прогнозах. Блогер недоумевает, почему руководство во главе с Александром Бегловым не позаботилось о том, чтобы техника выезжала на уборку снега ночью, а не с утра, когда все спешат на работу.

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