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Ночь на 2 декабря стала самой холодной в Петербурге с начала зимнего сезона

Общество
Ночь на 2 декабря стала самой холодной в Петербурге с начала зимнего сезона
Невские Новости  /  Карина Зварич

Санкт-Петербург, 2 декабря. Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодно с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Календарная зима наступила в Северной столице. Одновременно с этим в город пришли морозы. Так, ночь на 2 декабря стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона. Согласно показаниям контрольных термометров, температура воздуха опустилась ниже −8,3 градуса, отметил Леус.

«Санкт-Петербург: морозы крепнут. Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы — температура воздуха в городе опустилась до −8,3 градуса», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Днем тепла тоже не ожидается. Столбики термометров покажут от −6 до −8 градусов. Такие показатели ниже климатической нормы на четыре-пять градусов. При этом существенных осадков не предвидится — снег прекратится примерно на сутки.

К 1 декабря в Петербурге выпало 1,2 млн кубометров осадков. Самая большая нагрузка легла на снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной и Обводном канале. Они приняли каждый восьмой кубометр осадков.

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погода рекорд леус
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