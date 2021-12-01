Проект «Горская» поможет избавиться от свалки на территории бывшей промзоны в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Представители компании «Мегалайн» приняли участие в круглом столе в петербургском Доме ученых имени Горького, посвященном развитию территории «Горская». Они обсудили планы преобразовать свалку и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

На данный момент территория Горской заполнена строительным мусором и отходами. В планах у «Мегалайна» разместить на участке в 150 гектаров новый инновационный центр.

В нем будут заниматься студенты и специалисты. По словам лидера проекта «Горская» Олега Избякова, компания намерена полноценно развивать территорию и улучшить экологическую ситуацию, передают «Невские Новости».

«Кроме того, для решения проблемы с автотранспортом, мы планируем разместить на территории закрытые парковки под землей и сделать также акцент на развитии экологического транспорта, уменьшив тем самым количество машин», — сообщил Избяков.

Помимо этого, ранее о перспективах развития логистики в регионе благодаря проекту «Горская» сообщил урбанист Баранов. Инженер положительно оценил то, что авторы проекта делают большой упор на сохранение природы.