Застрявшим в пробке на Московском шоссе водителям предлагают бесплатные горячие напитки

Санкт-Петербург, 1 декабря. Водителям, которые застряли в пробке на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, предлагают бесплатные горячие напитки, чтобы хоть как-то согреться в минусовую погоду.

Спасатели МЧС также недавно поставили два пункта обогрева для помощи водителям, которые стоят в пробках из-за прошедшего во вторник снегопада. Соответствующей информацией поделилась администрация района.

Движение в московском направлении все еще затруднено. К утру вторника на трассе появилась 12-километровая пробка. В администрации района отметили, что трудности в движении появились из-за большегрузных фур. На данном участке расположено много комплексов складов.