Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 00:22
00:02
Шоу-бизнес
От Остин до агентов: стилист Саша Лазарь посоветовала семь неочевидных фильмов со вкусом
00:00
Видео
ФАН представляет эксклюзивное интервью с главой МИД Республики Арцах
23:59
Политика
Кабулов: решение не эвакуировать посольство России из Афганистана было верным
23:58
Общество
Проект «Горская» поможет избавиться от свалки на территории бывшей промзоны в Петербурге
23:52
Общество
Эпидемиолог Греко: три дозы вакцины дают защиту против штамма «Омикрон»
23:29
Политика
Американские врачи сомневаются в необходимости запрета Байдена на въезд в США
23:28
Политика
Блинкен пообещал России небывалые санкции в случае «агрессии» в адрес Украины
23:27
Общество
Застрявшим в пробке на Московском шоссе водителям предлагают бесплатные горячие напитки
23:22
Общество
Грузовик с вакцинами для детей заметили под Самарой
23:17
Общество
Автоэксперт Попов о заторе на Московском шоссе: «Пробка стоит, убрать снег не можем, дальше ехать некуда»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Застрявшим в пробке на Московском шоссе водителям предлагают бесплатные горячие напитки

Общество
Застрявшим в пробке на Московском шоссе водителям предлагают бесплатные горячие напитки
vk.com  /  ГУ МЧС России по Тульской области

Санкт-Петербург, 1 декабря. Водителям, которые застряли в пробке на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, предлагают бесплатные горячие напитки, чтобы хоть как-то согреться в минусовую погоду.

Спасатели МЧС также недавно поставили два пункта обогрева для помощи водителям, которые стоят в пробках из-за прошедшего во вторник снегопада. Соответствующей информацией поделилась администрация района.

Движение в московском направлении все еще затруднено. К утру вторника на трассе появилась 12-километровая пробка. В администрации района отметили, что трудности в движении появились из-за большегрузных фур. На данном участке расположено много комплексов складов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Застрявшим в пробке на Московском шоссе водителям предлагают бесплатные горячие напитки
мчс снегопад пробка пункт обогрева
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать