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Пункты обогрева для водителей установили на Московском шоссе в Петербурге из-за снегопада

Общество
Пункты обогрева для водителей установили на Московском шоссе в Петербурге из-за снегопада
78.mchs.gov.ru

Санкт-Петербург, 1 декабря. Спасатели МЧС установили два пункта обогрева на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга, чтобы помочь водителям, стоящим в пробках из-за прошедшего 30 ноября снегопада, сообщили в администрации района.

Движение в сторону Москвы все еще затруднено. К утру 30 ноября на дороге образовался 12-километровый затор. В районной администрации отмечают, что трудности в движении создали большегрузные фуры. На этом участке дороги много складских комплексов.

Кроме того, несколько участков для разворота большегрузов не были очищены вовремя. Снегопад также привел к нескольким ДТП. В пунктах обогрева автолюбители могут выпить горячего чаю и зарядить гаджеты. Спасатели также проводят пеший обход водителей в пробке, чтобы выявить тех, кто нуждается в помощи.

Коммунальные службы Петербурга не могут справиться с последствиями циклона «Бенедикт» уже несколько дней. В это время горожане получают травмы на неубранных улицах.

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мчс снегопад пункты обогрева
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