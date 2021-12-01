Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 19:52
19:50
Общество
Организаторы концерта L’One в Москве рискуют получить штраф до 1 млн рублей
19:47
Экономика
Росстат сообщил об историческом минимуме безработицы в октябре
19:47
Общество
YouTube назвал самых популярных российских видеоблогеров в 2021 году
19:46
Экономика
Российский бензин подорожал за неделю на семь копеек
19:45
Шоу-бизнес
Комик Денис Дорохов опроверг слухи о закрытии шоу «Игра» из-за его поцелуя с мужчиной
19:41
Происшествия
Число пострадавших при трагедии на шахте «Листвяжная» возросло до 99
19:35
Армия
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в новых странах
19:35
Происшествия
Две иномарки сожгли в Волгоградской области
19:35
Экономика
Центробанк РФ предупредил о возможном закрытии сотен МФО
19:34
Политика
Политолог Корнилов заявил, что НАТО не отправит своих солдат «умирать за Украину»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 18:13
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 1 декабря. Высота снежного покрова в Петербурге за сутки превысила 20 сантиметров, а за прошедшие два дня на дороги города легло 1,2 млн кубометров снега.

Всего с начала снегопадов собрали и вывезли почти 40 тыс. кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по благоустройству.

Представители Водоканала, в свою очередь, сообщили, что снегоплавильные пункты за последние 24 часа растопили рекордное количество осадков. Самая большая нагрузка легла на пункты около Октябрьской набережной и на Обводном канале, которые приняли каждый восьмой кубометр снега.

Зима еще не успела толком наступить, а Северная столица уже утопает в снегу. Местные жители в социальных сетях «разгромили» коммунальщиков за неубранные снежные завалы, неочищенные дороги и тротуары.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
петербург снег метель
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать