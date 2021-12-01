Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Высота снежного покрова в Петербурге за сутки превысила 20 сантиметров, а за прошедшие два дня на дороги города легло 1,2 млн кубометров снега.

Всего с начала снегопадов собрали и вывезли почти 40 тыс. кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по благоустройству.

Представители Водоканала, в свою очередь, сообщили, что снегоплавильные пункты за последние 24 часа растопили рекордное количество осадков. Самая большая нагрузка легла на пункты около Октябрьской набережной и на Обводном канале, которые приняли каждый восьмой кубометр снега.

Зима еще не успела толком наступить, а Северная столица уже утопает в снегу. Местные жители в социальных сетях «разгромили» коммунальщиков за неубранные снежные завалы, неочищенные дороги и тротуары.