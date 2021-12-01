Скопились тысячи кубометров: Смольному не хватает самосвалов для вывоза снега из Петербурга

Основной причиной страшных пробок в Санкт-Петербурге, полагаем, стал тот факт, что у города не хватает техники для вывоза снега, а если бы она и была — использовать всю ее невозможно, не хватает водителей для самосвалов. Снег зимой в Петербурге стал очередным стихийным бедствием, сколько бы ни предупреждали метеорологи о том, что в ближайшую неделю он будет падать почти беспрерывно, комитет по благоустройству оказался не готов к зиме.

Сегодня утром комитет по благоустройству отчитался перед горожанами, установив «рекорд» сезона — за сутки вывезли 28 тысяч кубометров снега. Почти в четыре раза больше в сравнении с прошлой ночью — тогда было 7,7 тысячи. Вот только для того, чтобы дороги и тротуары нормально функционировали, необходимо вывезти тысяч 50 кубометров.

«Проблема в том, что снег, который машины сгребают к обочине, постепенно скатывается обратно, и его разносят машины. То есть эффект от работы прошедших снегоуборщиков — минимальный. Его надо увозить, а не создавать залежи. Многоэтапная неготовность», — рассказал источник в комитете по благоустройству ФАН.

Во-первых, нехватка техники не позволяет своевременно увозить снег с дорог и тротуаров, во-вторых — не позволяет нехватка водителей для этих самосвалов. Но даже если бы хватало машин и людей, бросить все силы на вывоз было бы невозможно, так как пробка будет уже из-за самосвалов в пригородах. Здесь сказывается нехватка стационарных снегоплавильных пунктов — всего 11 на 18 районов. По одному — в Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Колпинском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах, и по два — в Кировском и Красносельском. Стационарных снегоприемных пунктов, где снег может хранится до трех месяцев, и того меньше — семь на весь город. Некоторые огромные районы, например Выборгский, вообще не имеют ни того, ни другого — лишь временные снегоприемные пункты и площадки перегруза снега.

ut.kb.gov.spb.ru / Prt Scr

Сегодня дневной план по количеству техники — 1222 единицы, но сюда входят не только машины, но и механизированные тележки, механические метлы. То есть приспособления, которые максимум на что годны — это расчистить дорожку для пешеходов.

По количеству рабочих ручного труда — выделено 1223 человека, но, как ранее писал ФАН, если проконтролировать работу техники горожане могут по интерактивной карте, то дворников — нет. Они не имеют государственных номеров. Где и как они убирают, можно узнать, только проинспектировав все улицы лично.

На 13:30 дня на улице работало порядка 300 единиц техники. Причем половина из них — по распылению песка и реагентов. Хотя сейчас первоочередная проблема — не гололед, а снег. Кроме того, ужасно обстроят дела с чисткой стоянок: пока пытаются убрать снег с дороги, стоянки завалило так, что на них просто невозможно попасть.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что проблема с уборкой улиц от снега в Петербурге в первую очередь возникла из-за слабого финансирования комитета по благоустройству. В этом году из бюджета ему было выделено лишь 75% от необходимой потребности.

Добавим, что сейчас дорожная обстановка в Петербурге из-за сильного снегопада продолжает оставаться сложной. Уже несколько дней центральные магистрали светятся на картах красным, затруднен проезд по основным развязкам. Петербуржцы считают, что администрация Александра Беглова в очередной раз должным образом не подготовилась к приходу зимы.