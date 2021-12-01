Светлана Агапитова стала новым уполномоченным по правам человека в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Новым уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге стала Светлана Агапитова, ранее занимавшая пост детского омбудсмена.

Отмечается, что выбор омбудсмена проходил в несколько этапов. На данный пост претендовали девять кандидатов, однако во второй тур вышли лишь двое — Светлана Агапитова и председатель общественной организации «Не все равно» Илья Черменев. В первом за Агапитову проголосовали 40 парламентариев, за Черменева - 27. Победитель определялся путем тайного голосования.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила россиянам о льготах для многодетных семей. В частности они могут воспользоваться льготой по земельному налогу.