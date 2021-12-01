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Эксперт Минюста Петраков назвал причины проблем с доступной средой для инвалидов в Петербурге

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 14:03
Общество
Эксперт Минюста Петраков назвал причины проблем с доступной средой для инвалидов в Петербурге
pixabay.com  /  BeatriceBB

Санкт-Петербург, 1 декабря. Санкт-Петербург испытывает проблемы с формированием доступной среды для инвалидов. Эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ Дмитрий Петраков объяснил причины данного явления.

По словам эксперта, основной причиной проблем в данной сфере является недостаточная компетенция и нехватка знаний у всех участников процесса формирования доступной среды в городе. Это незнание затрагивает как организации, которые должны обеспечить безбарьерный доступ, так и подрядчиков. Кроме того, к числу основных причин Петраков относит проблему взаимодействия между общественностью и органами власти Северной столицы.

«Чем быстрее мы создадим условия для взаимодействия между общественностью и соответствующими руководителями организаций и органов власти, с тем чтобы найти взаимопонимание по процедуре реализации мероприятий по доступной среде, тем быстрее мы достигнем результата», — подчеркнул Петраков в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Директор Центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» Иван Граевский отметил, что программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Петербурге» реализуется уже не первый год. Однако проблемы в данной сфере так и не были решены.

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инвалиды мнение доступная среда
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