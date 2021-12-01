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Глава благотворительного фонда Кириенко призвала ограничить скорость транспорта Петербурга

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:52
Общество
Глава благотворительного фонда Кириенко призвала ограничить скорость транспорта Петербурга
Невские Новости  /  Оксана Федянина

Санкт-Петербург, 1 декабря. Директор благотворительного Фонда помощи пострадавшим в ДТП Анастасия Кириенко предложила ограничить скорость транспорта в Санкт-Петербурге до 40 километров час.

Введение ограничений на скорость движения транспорта в Северной столице позволит снизить случаи ДТП. Такое мнение Кириенко выразила во время выступления на пресс-конференции, которая прошла в медиацентре «Патриот». При этом по словам главы благотворительного фонда, убирать транспорт с улиц города не следует.

«Конечно, среда должна быть удобной для всех, причем стоило бы не убрать транспорт, а ограничить скорость. В Европе, в Финляндии 40 км — это ограничение скоростного режима по городу. А если взять Санкт-Петербург, то с учетом расстояния и времени, да, где-то ты можешь проехать 60 км, где-то — 70 км. Но где-то ты будешь ехать 10–15 км из-за ДТП. И в среднем все равно вы едете 40 км», — объяснила Кириенко.

В настоящее время к таким рекомендациям нечасто прислушиваются. Есть люди, которые выступают «за», но много тех, кто — «против». При этом если удастся ввести ограничение на скоростной режим по городу, то мы придем к тому, что не будет пострадавших, подытожила Кириенко.

Как сообщалось ранее, в России собираются изменить порог превышения скорости, который не облагается штрафом. Инициативу оценил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Малков.

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город скорость ограничение
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