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Эфир: почему в Петербурге буксует программа по созданию доступной среды для инвалидов

Общество
Эфир: почему в Петербурге буксует программа по созданию доступной среды для инвалидов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 декабря. Программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Петербурге» реализуется уже десять лет, однако серьезные проблемы для горожан с ограниченными возможностями никуда не делись.

До сих пор инвалиду невозможно воспользоваться петербургским метрополитеном без посторонней помощи. Специальные лифты для подъема и спуска не работают или вовсе не установлены.

А на станции метро «Беговая» три года местные власти не могут отремонтировать траволаторы, поэтому пассажиры вынуждены использовать длинную маршевую лестницу. Кроме того, люди с ограниченными возможностями жалуются на работу так называемого «социального такси».

Кто виноват в том, что в Петербурге буксует программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»?

Могут ли организации инвалидов повлиять на ситуацию?

Как передвигаются инвалиды зимой по неубранному от снега Петербургу?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают специальные гости — руководитель общественной организации «На коляске без барьеров» Юлия Яганова и директор Центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» Иван Граевский.

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петербург инвалиды медиацентр патриот
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