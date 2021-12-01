Зона платной парковки в Петербурге расширилась с 1 декабря

Санкт-Петербург, 1 декабря. Власти Петербурга расширили зону платной парковки в городе. С 1 декабря еще 71 улица стала недоступной для бесплатной стоянки.

Платные парковки в Северной столице начали вводить еще в 2014 году. Данная мера направлена на регулирование транспортных потоков в центре города. В первую очередь приоритет планируется обеспечить общественному транспорту.

Всего в городе создано уже 5472 платных парковочных места. До 1 декабря зона платной парковки распространялась только на 28 улиц, но с началом зимы расширилась еще на 71. При этом в будущем планируется охватить всю историческую часть города.

Ранее доцент ИТМО Петр Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга. По его словам, оставлять на улице припаркованными десятки автомобилей является нецелесообразным.

В Московской области тем временем призвали бороться с нарушителями правил парковки. Губернатор Андрей Воробьев поручил муниципальным властям провести соответствующую работу с водителями, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».