Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 10:37
10:36
Политика
Путин пригласил на ПМЭФ-2022 иностранных участников форума «Россия зовет!»
10:35
Происшествия
Московские школы и суды проверяют после сообщений о минировании
10:35
Политика
Читателей The Telegraph рассмешил постановочный снимок с главой МИД Британии на танке
10:35
Экономика
ВТБ и Мосбиржа запустят процесс торговли углеродными единицами в 2022 году
10:33
Политика
Захарова анонсировала встречу Лаврова и Блинкена на полях ОБСЕ в Стокгольме
10:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 1 декабря, праздники, факты, люди
10:29
Происшествия
СК: убийцей 90-летнего доцента ВГИК Иды Шур оказалась ее знакомая
10:28
Общество
Жители села Шира в Хакасии спасли пожилую женщину из горящего дома
10:24
Экономика
Объем нефтяных запасов в США за неделю может упасть на 1,2 млн баррелей
10:24
Политика
МИД Турции: Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 3 декабря
Все новости

Синоптик Леус заявил, что высота снежного покрова в Петербурге достигнет 20 сантиметров

Общество
Синоптик Леус заявил, что высота снежного покрова в Петербурге достигнет 20 сантиметров
Невские Новости  /  Александр Берг

Санкт-Петербург, 1 декабря. Высота снежного покрова в Петербурге в первый день зимы достигнет 20 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в среду жителей Северной столицы ожидает облачная погода и небольшой снег. Температурный фон окажется на четыре-пять градусов ниже нормы. Уличные термометры покажут около 6 градусов мороза.

«Учитывая, что с момента последнего измерения высоты снежного покрова в Санкт-Петербурге выпало еще более 5 миллиметров осадков, можно предположить, что сегодня она составит примерно 20 сантиметров», — цитирует Леуса газета «Петербургский дневник».

Ветер подует северо-западный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 743 миллиметров ртутного столба. Такой показатель существенно ниже нормы.

Петербург накануне накрыло плотным слоем снега. Из-за последствий непогоды город сковало многочасовыми километровыми пробками.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Синоптик Леус заявил, что высота снежного покрова в Петербурге достигнет 20 сантиметров
погода петербург снег леус
Комментировать