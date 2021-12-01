Синоптик Леус заявил, что высота снежного покрова в Петербурге достигнет 20 сантиметров

Санкт-Петербург, 1 декабря. Высота снежного покрова в Петербурге в первый день зимы достигнет 20 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в среду жителей Северной столицы ожидает облачная погода и небольшой снег. Температурный фон окажется на четыре-пять градусов ниже нормы. Уличные термометры покажут около 6 градусов мороза.

«Учитывая, что с момента последнего измерения высоты снежного покрова в Санкт-Петербурге выпало еще более 5 миллиметров осадков, можно предположить, что сегодня она составит примерно 20 сантиметров», — цитирует Леуса газета «Петербургский дневник».

Ветер подует северо-западный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 743 миллиметров ртутного столба. Такой показатель существенно ниже нормы.

Петербург накануне накрыло плотным слоем снега. Из-за последствий непогоды город сковало многочасовыми километровыми пробками.