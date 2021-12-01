Журналисты пострадали во время расследования о торговле QR-кодами в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Съемочная группа «Невских Новостей» попыталась получить комментарии главврача больницы в Санкт-Петербурге после задержания некоторых работников из-за продажи QR-кодов. Но в итоге на журналистов было совершено нападение.

Съемочная группа поехала в больницу №120 Красногвардейского района Северной столицы, чтобы получить комментарии главврача. По информации собеседника издания, клиенты приходили на вакцинацию, но им не делали прививку, а сам препарат от коронавирусной инфекции уничтожался. Главврач не стал комментировать эти сведения.

Медик подчеркнул, что не может давать никакие интервью, передают «Невские Новости». После этого к журналистам подошли два работника больницы, один из которых в грубой форме призвал корреспондентов покинуть учреждение. Второй же использовал силу. Он вытолкнул журналистов с лестницы и призывал подраться на кулаках. В итоге съемочная группа предложила вызвать правоохранителей, после чего злоумышленники скрылись.

Медсестру в Магнитогорске ранее начали подозревать в подделке сертификатов о вакцинации. Правоохранители выявили факт продажи справок о прививке против коронавирусной инфекции с выдачей QR-кодов, сообщает RT.