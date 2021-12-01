Петербуржцы попали в многочасовую пробку после снегопада

Санкт-Петербург, 30 ноября. Снежное утро в Петербурге обернулось для автомобилистов настоящим коллапсом вечером. На юге города водители попали в многочасовую пробку.

Софийская улица, Колпинское и Московское шоссе, а также Ленсоветовская дорога встали. Люди выходили из транспорта и шли до метро «Шушары» пешком.

«Люди тупо между рядов идут. И это явно быстрее», — рассказывает автомобилист Дмитрий, который стоял в пробке больше трех часов.

Однако, если пассажиры могли покинуть пробку на своих двоих, то водителям приходилось ждать до конца.

«Я из Колпино еду пять часов. Все уже вышли. Люди замерзли, я их пустил», — жалуется водитель автобуса.

Пенсионер Сергей решил переждать час пик на работе. К сожалению, избежать пробки ему все равно не удалось. По мнению мужчины, власти могли избежать транспортного коллапса.

«С утра уже надо было чистить! В восемь утра было девять баллов уже», — говорит Сергей.

Большую часть пробки занимали фуры. Их водители из-за повышенного трафика потеряли не только время, но и крупную сумму денег.

«С утра расстраивался, а теперь все уже. У меня погрузка была в шесть часов, два часа еще в запасе», — рассказывает Алексей, которого оштрафовали на 25%.

Местные жители пытаются обращаться в инстанции, чтобы не допустить повторения транспортного апокалипсиса. По мнению водителей, спасти от подобных ситуаций может банальная предусмотрительность местной власти.

«Звонили в 911 люди, и я сейчас. Оставила заявку с просьбой хотя бы поставить ГАИ, чтобы можно было повернуть налево в Колпино. Потому что все заблокировано: Московское шоссе, Колпинское стояло», — поделилась петербурженка Наталья.