Снегопад помешал завершить сезон разводки мостов и навигации в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Снегопад, накрывший Петербург в ночь с 29 на 30 ноября, привел не только к коллапсу на дорогах, но и повлиял на движение судов по Неве.

Разводка мостов и навигация в Санкт-Петербурге должна была завершиться 30 ноября. Однако предстоящей ночью четыре городские переправы все-таки откроют путь суднам. Через Литейный, Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты пройдет корабль, который не смогли пропустить минувшей ночью из-за обильного снега, сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

В связи с ветровой и снеговой нагрузкой Литейный мост не был разведен, из-за чего из акватории Невы не успел уйти один корабль — он остался стоять между Большеохтинским и Литейным мостом.

Стоит отметить, что также из-за снегопада пострадали воздушные судна. Самолет до Доминиканы застрял в петербургском аэропорту Пулково почти на 12 часов из-за обрушившихся на город осадков. Были задержаны и большинство других рейсов.