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Сотрудники Ленинградского зоопарка отметили день рождения белой медведицы Хаарчааны

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 17:15
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка отметили день рождения белой медведицы Хаарчааны
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 30 ноября. Белая медведица по кличке Хаарчаана 30 ноября отметила день рождения. Питомице Ленинградского зоопарка сегодня исполнилось пять лет.

Вторник ознаменовался праздничным событием для сотрудников Ленинградского зоопарка. Медведица Хаарчаана сегодня отметила свой пятилетний юбилей. Имя животного происходит от якутского слова хаар, что в переводе значит снег. Кроме того, белый медведь является символом зоопарка, а видеоролики с северной красавицей часто публикуют в социальных сетях.

Сотрудники зверинца объявили 4 декабря Днем белых медведей и намерены официально отметить юбилей в ближайшие выходные. Работники подготовили к празднику интерактивные квесты для посетителей, а именинница получит большой вкусный подарок, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Белые медведи также являются символом зимы и Нового года. Как сообщалось ранее, праздничная световая инсталляция «Полярные медведи» снова украсит проспект Мира в Москве.

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