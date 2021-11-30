Директор производства Нестерова рассказала о влиянии пандемии на предпринимателей

Санкт-Петербург, 30 ноября. Генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова рассказала, что из-за пандемии коронавирусной инфекции предприниматели ощутили проблему с кадрами и ресурсами.

На брифинге, который был организован Медиагруппой «Патриот», обсуждалось влияние пандемии COVID-19 на предпринимательскую деятельность в Санкт-Петербурге. По словам Нестеровой, компании ощущают острый дефицит кадров. Она считает, что необходимо популяризировать рабочие профессии.

«Потому что у молодежи даже нет образа рабочего и это просветительство, которое сейчас на достаточно низком уровне, является огромной проблемой», — сообщила Нестерова в рамках пресс-конференции.

Кроме того, директор производства рассказала, что проблемой является любое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. По ее мнению, эта система устарела и не дает никакого развития.

«Ресурсы и кадры — это проблема промышленности», — добавила она.

Также Нестерова отметила, что одной из мер поддержки предприятий являются государственные заказы. Однако многие из них уходят посредникам.

В ходе брифинга Нестерова дала советы начинающим предпринимателям. Она отметила, что своему делу важно отдаваться на 100%.