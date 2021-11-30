Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 16:06
16:03
Общество
Вакцинация от COVID-19 стала обязательной в Челябинской области для пожилых и студентов
16:02
Армия
Путин: разработка гиперзвукового оружия стала ответом России на действия Запада
16:00
Общество
Иммунолог Крючков предупредил о возможной комбинации двух штаммов COVID-19 в организме
16:00
Общество
Мира Тэрада и Иван Мельников расскажут о незаконной экстрадиции россиян с территорий третьих стран в США
16:00
Видео
Петербуржцев не предупредили о продаже их собственного дома
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Сальвадоре
16:00
Общество
Власти Петербурга вместо уборки снега распыляли на улицах города химикаты
15:58
Спорт
Путин объявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекин
15:57
Весь мир
Иракские следователи не смогли найти причастных к покушению на премьер-министра
15:56
Экономика
Путин оценил влияние нового штамма коронавируса на мировую экономику
Все новости

Директор производства Нестерова рассказала о влиянии пандемии на предпринимателей

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:58
Общество
Директор производства Нестерова рассказала о влиянии пандемии на предпринимателей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 ноября. Генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова рассказала, что из-за пандемии коронавирусной инфекции предприниматели ощутили проблему с кадрами и ресурсами.

На брифинге, который был организован Медиагруппой «Патриот», обсуждалось влияние пандемии COVID-19 на предпринимательскую деятельность в Санкт-Петербурге. По словам Нестеровой, компании ощущают острый дефицит кадров. Она считает, что необходимо популяризировать рабочие профессии.

«Потому что у молодежи даже нет образа рабочего и это просветительство, которое сейчас на достаточно низком уровне, является огромной проблемой», — сообщила Нестерова в рамках пресс-конференции.

Кроме того, директор производства рассказала, что проблемой является любое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. По ее мнению, эта система устарела и не дает никакого развития.

«Ресурсы и кадры — это проблема промышленности», — добавила она.

Также Нестерова отметила, что одной из мер поддержки предприятий являются государственные заказы. Однако многие из них уходят посредникам.

В ходе брифинга Нестерова дала советы начинающим предпринимателям. Она отметила, что своему делу важно отдаваться на 100%.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Директор производства Нестерова рассказала о влиянии пандемии на предпринимателей
петербург предприятия предприниматель пандемия
Комментировать