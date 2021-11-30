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Врачи центра Алмазова в Петербурге спасли жизнь младенца с редкой патологией сердца

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:50
Общество
Врачи центра Алмазова в Петербурге спасли жизнь младенца с редкой патологией сердца
pixabay.com  /  FeeLoona/CC0 Public Domain

Санкт-Петербург, 30 ноября. Специалисты Центра Алмазова в Санкт-Петербурге спасли новорожденного, у которого развилась редкая патология сердца. Врачи провели сложную операцию.

Сразу после рождения у младенца зафиксировали дыхательную и сердечную недостаточность. Это произошло из-за редкой патологии сердца, которая до недавнего времени считалась фатальной. Будущая мать узнала о нарушениях внутриутробного развития на поздней стадии беременности.

У ребенка в сердце не развилась одна из внутренних коммуникаций, которая отвечает за отток крови от легочных вен. Это привело к повреждению сосудов и легких младенца. После рождения врачи приняли решение экстренно провести операцию. Специалисты сделали декомпрессию левого предсердия и снизили давление в легких. Операция прошла успешно. Новорожденного и маму выписали из больницы в стабильном состоянии, передает пресс-служба Центра Алмазова.

Хирурги клиники реконструктивно-пластической хирургии Центра Илизарова ранее провели уникальную операцию жителю Шадринска. Специалисты сделали пациенту реплантацию конечности.

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