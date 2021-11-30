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Глава промышленной компании Нестерова дала советы начинающим предпринимателям

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:58
Общество
Глава промышленной компании Нестерова дала советы начинающим предпринимателям
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 ноября. Главные советы начинающим предпринимателям, которые хотят проявить себя в сфере промышленности, дала генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова.

Важно понимать, что стать промышленником на один день невозможно. В этой сфере требуются огромные последовательные усилия и концентрация. Важно отдаваться своему делу на все 100%, отметила эксперт.

«Если вы хотите этим заниматься, оцениваете все риски, готовы не спать и действовать, то все это приведет вас к результату. Также очень важно не бояться и искать компромиссы», — подчеркнула Нестерова в эфире авторской программы «В десятку с Дмитрием Пановым», которая прошла в медиацентре «Патриот».

Также очень важно сохранять благоприятную обстановку в рабочем коллективе. Так, генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко, в свою очередь, посоветовала всем предпринимателям внимательно относится к людям, которых они берут в свою команду.

«Команда, которая сделает твой бизнес, заслуживает очень внимательного, подробного и бережного отношения. Очень важно, какой климат создается в коллективе, как построен быт сотрудников, как их вовлекают в работу», — добавила спикер.

Например, на данный момент сотрудниками «Биопин ФАРМА» являются 96 человек. При этом организация всегда рада принимать на работу студентов.

Гендиректор ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко ранее рассказала о специальностях, которые являются наиболее востребованными на рынке труда в Петербурге. В список попали химики, аналитики и разработчики, то есть производственный персонал.

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