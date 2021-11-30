Санкт-Петербург, 30 ноября. Генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко рассказала о специальностях, которые являются наиболее востребованными на рынке труда в Санкт-Петербурге.

Самыми востребованными вакансиями в Северной столице, по словам Окерешко, являются химики, аналитики и разработчики, то есть производственный персонал. Кроме того, когда компания «Биопин ФАРМА» выходит на новые рынки, необходимо привлекать специалистов в области менеджмента по сетевым продажам и маркетологов, отметила директор организации в эфире программы «В десятку с Дмитрием Пановым», которая прошла в медиацентре «Патриот».

Сейчас сотрудниками «Биопин ФАРМА» являются 96 человек, отметила Окерешко и добавила, что организация всегда рада принимать на работу студентов. Через две недели компания запустит новый сайт, и на нем будут опубликованы вакансии. При этом наличие особенных навыков не принципиально для организации.

«Мы сами доучиваем сотрудников, сами адаптируем в свою систему, нам в принципе нужны базовые знания. Мы даже не очень приветствуем прошлый опыт работы. Мы очень хотели бы видеть молодежь. И даже ту молодежь, которая хочет себя попробовать. Мы всегда дадим возможности и в лаборатории, и на производстве потрудиться», — подчеркнула Окерешко.

Как сообщалось ранее, вакантные должности сервиса HeadHunter будут доступны на портале Роструда. Федеральная служба по труду и занятости подписала договор о сотрудничестве с платформой. Теперь вакансии можно будет искать на государственной доске объявлений «Работа в России».