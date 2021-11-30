Театр на Васильевском покажет премьеру спектакля «Горе от ума» 16 и 17 декабря

Санкт-Петербург, 30 ноября. Спектакль по пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума» представят в Театре на Васильевском. Премьерные показы запланированы на середину декабря.

Постановка обещает представить оригинальный взгляд на известную пьесу, которую ставят режиссеры по всему миру. Как отметила пресс-служба театра, герои пьесы нашли современное воплощение.

«Эта пьеса – своего рода музейный экспонат. Нам же интересно взглянуть на нее иначе, осознать, почему сегодня этот классический сюжет может быть близок современному зрителю», — отметил режиссер спектакля Руслан Нанава.

Особое значение в спектакле придают сценографии, над которой работал известный художник Николай Слободяник. В спектакле участвуют актеры Сергей Паршин, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Анна Васильева, Андрей Феськов и другие.

Театр на Васильевском регулярно выпускает новые спектакли. В рамках проекта «Новые лица» на большую сцену впервые вышли молодые артисты — студенты мастерской народного артиста Юрия Ицкова. Они были задействованы в премьерных ноябрьских постановках.