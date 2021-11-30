Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 14:33
14:33
Общество
Правительство России подготовит новый план действий из-за распространения омикрон-штамма
14:32
Общество
Путин заявил, что миру нужно быть готовым к любому изменению коронавируса
14:32
Общество
Директор «Биопин ФАРМА» Окерешко назвала востребованные вакансии на рынке труда Петербурга
14:32
Политика
Экс-депутат Олейник оценил план США с техническим поражением России в Донбассе
14:30
Видео
Изобретатель из Китая создал колесо обозрения на человеческом приводе
14:30
Экономика
Зарплаты строителей и работников сельского хозяйства значительно выросли в России
14:29
Общество
Инспекторы ДПС спасли пять человек из горящего дома в Верхней Пышме
14:27
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в одной из многоэтажек Иркутска
14:26
Экономика
Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу
14:26
Происшествия
В аэропортах Стамбула приостановили прием и отправку рейсов из-за ураганного ветра
Все новости

Театр на Васильевском покажет премьеру спектакля «Горе от ума» 16 и 17 декабря

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:07
Общество
Театр на Васильевском покажет премьеру спектакля «Горе от ума» 16 и 17 декабря
пресс-служба Театра на Васильевском

Санкт-Петербург, 30 ноября. Спектакль по пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума» представят в Театре на Васильевском. Премьерные показы запланированы на середину декабря.

Постановка обещает представить оригинальный взгляд на известную пьесу, которую ставят режиссеры по всему миру. Как отметила пресс-служба театра, герои пьесы нашли современное воплощение.

«Эта пьеса – своего рода музейный экспонат. Нам же интересно взглянуть на нее иначе, осознать, почему сегодня этот классический сюжет может быть близок современному зрителю», — отметил режиссер спектакля Руслан Нанава.

Особое значение в спектакле придают сценографии, над которой работал известный художник Николай Слободяник. В спектакле участвуют актеры Сергей Паршин, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Анна Васильева, Андрей Феськов и другие.

Театр на Васильевском регулярно выпускает новые спектакли. В рамках проекта «Новые лица» на большую сцену впервые вышли молодые артисты — студенты мастерской народного артиста Юрия Ицкова. Они были задействованы в премьерных ноябрьских постановках.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Театр на Васильевском покажет премьеру спектакля «Горе от ума» 16 и 17 декабря
театр горе от ума театр на васильевском
Комментировать