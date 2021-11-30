Пассажиры рейса до Доминиканы застряли в Пулково почти на 12 часов из-за снегопада

Санкт-Петербург, 30 ноября. Самолет до Доминиканы застрял в петербургском аэропорту Пулково почти на 12 часов из-за обрушившегося на город снегопада.

Отмечается, что самолет рейса Санкт-Петербург — Ла-Романа должен был вылететь еще ночью. Однако рейс по некоторым причинам было решено перенести на утро.

После утренней посадки воздушное судно так и осталось в Пулково. Пассажирам пришлось ждать взлета в душном салоне более пяти часов, без еды и воды. Соответствующее видео появилось в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Спустя некоторое время командир самолета сообщил, что рейс отменили, а пассажирам в скором времени подадут трапы, чтобы покинуть салон. При этом, согласно табло Пулково, рейс вылетел еще в 10:48 по московскому времени.

Похожая ситуация произошла в Нижнем Новгороде в начале ноября. Пассажирам рейса S7 пригнали трап спустя 7,5 часов после вынужденного приземления из-за тумана.