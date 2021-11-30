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Петербуржцам пришлось выталкивать зарывшийся в снег автобус на проспекте Непокоренных

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 12:27
Общество
Петербуржцам пришлось выталкивать зарывшийся в снег автобус на проспекте Непокоренных
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 30 ноября. Петербург минувшей ночью накрыло большим количеством снега, однако устранять последствия непогоды на городских дорогах местные коммунальные службы не спешат. Поэтому горожанам пришлось сплотиться, чтобы вытолкнуть зарывшийся в снег автобус.

Инцидент произошел в Калининском районе, на проспекте Непокоренных. Автобус-гармошка попал в снежную ловушку из-за бездействия коммунальщиков, которые успели вовремя очистить улицы города. В результате на помощь транспортному средству пришли местные жители. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале Mash.

Однако несмотря на общие усилия горожан, справиться с проблемой и вытолкнуть автобус из снега не удалось.

Северная столица на фоне непогоды и халатного отношения коммунальщиков к уборке снега оказалась парализована. В городе случился традиционный транспортный коллапс, автомобильные пробки достигли восьми баллов.

Жители Петербурга уже успели раскритиковать за произошедшее губернатора города Александра Беглова и его команду. В Сети появились жалобы на отсутствие уборочной техники и бездействие коммунальщиков.

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петербург автобус снег
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