Петербуржцы в соцсетях «разгромили» коммунальщиков за неубранный снег

Жители Северной столицы в социальных сетях оценивают работу коммунальщиков города и лично губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по уборке снега на улицах.

«Лучше бы снег убирал и технику не раздаривал, весь город стоит из-за неубранного снега», — написала пользователь под ником valerevna_spb.

vk.com / Prt Scr

Что ж, эта традиция уже хорошо знакома горожанам: всю осень чиновники бодро рапортовали о полной готовности к отопительному сезону и зиме в целом, но, как обычно, все испортила реальность — 30 ноября по всему городу жители снова стоят в пробках. Трудно даже представить, сколько людей опоздали на работу, пробираясь через сугробы или простаивая в автомобильных заторах.

instagram.com / Prt Scr

«Как всегда, снег выпал внезапно, никто не ожидал, да и пандемия тоже виновата «до кучи», — подметил sanechka_sam.

instagram.com / Prt Scr

Впрочем, пользователи подмечают, что с нынешним губернатором Петербурга еще не известно что хуже — безалаберность коммунальщиков или их оголтелое рвение поскорее отчитаться о проделанной работе.

«На днях сантиметр снега выпало, а коммунальщики грязи накидали в 10 раз больше, чем снега. Боюсь даже представить, что теперь будет. Город снова утонет в грязище», — негодует battrack1.

instagram.com / Prt Scr

Ранее появились сообщения о сильном заторе на проспекте Маршала Жукова в Петербурге. Проблему усугубляет насыпанная коммунальщиками гора снега вблизи его пересечения с улицей Маршала Казакова.