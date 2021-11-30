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Петербуржцы в соцсетях «разгромили» коммунальщиков за неубранный снег

Общество
Петербуржцы в соцсетях «разгромили» коммунальщиков за неубранный снег
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Жители Северной столицы в социальных сетях оценивают работу коммунальщиков города и лично губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по уборке снега на улицах.

«Лучше бы снег убирал и технику не раздаривал, весь город стоит из-за неубранного снега», — написала пользователь под ником valerevna_spb.

Петербуржцы в соцсетях разгромили коммунальщиков за неубранный снег
vk.com / Prt Scr

Что ж, эта традиция уже хорошо знакома горожанам: всю осень чиновники бодро рапортовали о полной готовности к отопительному сезону и зиме в целом, но, как обычно, все испортила реальность — 30 ноября по всему городу жители снова стоят в пробках. Трудно даже представить, сколько людей опоздали на работу, пробираясь через сугробы или простаивая в автомобильных заторах.

Петербуржцы в соцсетях разгромили коммунальщиков за неубранный снег
instagram.com / Prt Scr

«Как всегда, снег выпал внезапно, никто не ожидал, да и пандемия тоже виновата «до кучи», — подметил sanechka_sam.

Петербуржцы в соцсетях разгромили коммунальщиков за неубранный снег
instagram.com / Prt Scr

Впрочем, пользователи подмечают, что с нынешним губернатором Петербурга еще не известно что хуже — безалаберность коммунальщиков или их оголтелое рвение поскорее отчитаться о проделанной работе.

«На днях сантиметр снега выпало, а коммунальщики грязи накидали в 10 раз больше, чем снега. Боюсь даже представить, что теперь будет. Город снова утонет в грязище», — негодует battrack1.

Петербуржцы в соцсетях разгромили коммунальщиков за неубранный снег
instagram.com / Prt Scr

Ранее появились сообщения о сильном заторе на проспекте Маршала Жукова в Петербурге. Проблему усугубляет насыпанная коммунальщиками гора снега вблизи его пересечения с улицей Маршала Казакова.

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петербург снег беглов коммунальщики
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