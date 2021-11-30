Опоздания на работу и нечищеные дороги: в Петербурге случился снежный коллапс

За ночь с 29 на 30 ноября Санкт-Петербург завалило снегом, только за 12 часов в городе выпало 16 мм осадков. Люди массово жалуются на нечищеные дороги, опоздания из-за непогоды. Подробнее — в материале ФАН.

Петербург накрыл «Бенедикт»

Петербург в последние сутки уходящей осени накрыл циклон «Бенедикт», засыпав улицы города обильным снегом. Синоптики Северо-Западного УГМС обещают, что снег будет идти в течение всего дня. Ветер северный, северо-западный умеренный со скоростью 2–4 метра в секунду, местами порывы — до 10–12 м/с.

ФБА «Экономика сегодня» /

Город ожидаемо встал в десятибалльных пробках, согласно «Яндекс.Пробкам». Очень сложная дорожная обстановка складывается на Октябрьской набережной, проспекте Косыгина и Заневском — в сторону центра. Проспект Энгельса встал — от Удельной до Светлановской площади.

prt scr Яндекс.Карты /

«Зима опять пришла внезапно»

Все свое разочарование и негодование петербуржцы, естественно, выплеснули в социальные сети. Люди жалуются на отсутствие снегоуборочной техники, нечищеные дороги и десятибалльные пробки.

Невские Новости

«Зима опять пришла внезапно. Сегодня будет десять баллов», — сообщает Виктория К.

Prt Scr vk.com /

«Где закупленная по поручению губернатора в огромных количествах разнообразная снегоуборочная техника? Сегодня утром на 7-ой линии Васильевского острова единственный трактор наматывал круги вокруг детской поликлиники. Все остальное не убрано от слова «совсем» и «ни разу», — жалуется Татьяна З.

Prt Scr vk.com /

«Выхожу на работу из подъезда в семь утра, не убрано, по колено в снегу на встречу заспанный дворник. Спрашиваю: «Почему не убрано?» В ответ: «Еще рано». Вот нам на работу идти не рано, а им — рано», — обращает внимание Ольга Смирнова.

Prt Scr vk.com /

«Снегоуборочной техники не видно. Вчера со всех СМИ вещали, что она наготове, граждан с лопатами за тысячу рублей тоже нет, как и градоначальника с именной лопатой. Опять зима со снегом пришла, а ее не ждали», — рассказала Анна М.

Prt Scr vk.com /

«Я с трудом спустилась из парадной! Все ступени в снегу. С трудом дошла до остановки!» — не может сдержать эмоций Ксения К.

Prt Scr vk.com /

«Главное — прочистить подъезды к Смольному и районным администрациям. Там ведь люди работают, а остальные…» — возмущается Александр Р.

Prt Scr vk.com /

«Фрунзенский район. Остановка общественного транспорта… в автобус не зайти, не выйти», — рассказала Наталия С.

Prt Scr vk.com /

«Из Металлостроя вообще не выехать», — добавила Катерина Е.

Prt Scr vk.com /

«Еду уже 35 минут там, где можно было проехать за три»

Как рассказала Ольга С. корреспонденту ФАН, из-за завалившего улицы снега невозможно успеть вовремя на работу.

«Я опаздываю на работу по причине «дофига снега». Транспорта нет, а когда приходит, то вместо 15 минут проходит расстояние час реального времени! Тут маршрутка забуксовала у остановки, тупо не может отъехать от нее. На дороге все стоит, аварии. Я уже 35 минут еду там, где можно было проехать за три минуты. Совсем не радостное настроение», — рассказала Ольга С.

Невские Новости

Еще с прошлой недели Санкт-Петербург оказался во власти циклона, который накрыл Северную столицу снегом. В тот день утро в Санкт-Петербурге началось с неочищенных дорог, пробок и заснеженных тротуаров. Горожане в социальных сетях заявили, что администрация Александра Беглова в очередной раз должным образом не подготовилась к приходу зимы.

Независимый депутат округа Правобережный Федор Грудин также раскритиковал местные власти за неготовность города к зимнему сезону. По его мнению, необходимо создать гибкую систему: иметь пул подрядчиков, которые смогут в зависимости от количества осадков выпускать разный объем работников и техники.