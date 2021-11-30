Синоптик центра «Фобос» Леус заявил, что в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

Санкт-Петербург, 30 ноября. Сильный снегопад накрыл Санкт-Петербург. За последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог напомнил, что накануне высота снежного покрова в Северной столице составляла 3 см. Однако итоговые данные снегопада станут известны позже.

«Добавлю, что за последние 12 часов в Санкт-Петербурге выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть от (29%) от месячной нормы ноября», — сообщил Леус на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Эксперт также добавил, что температура воздуха в городе на Неве составит −2...−4 градуса. В Ленобласти столбики термометров опустятся до отметки −1...−6 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 730 мм ртутного столба.

pixabay.com / wal_172619

Как ранее сообщалось, жители Петербурга призвали Смольный не медлить с уборкой снега на улицах. Они пожаловались на некачественные услуги со стороны коммунальных служб.