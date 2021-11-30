Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 09:54
09:53
Спорт
Саранск претендует на проведение чемпионата России по греко-римской борьбе
09:53
Шоу-бизнес
Актер из «Универа» Ярушин пожаловался на поведение Гайдуляна в шоу «Звезды в Африке»
09:50
Общество
Десятибалльные пробки сковали Петербург утром 30 ноября из-за аномального снегопада
09:48
Политика
МИД Эстонии анонсировал введение антибелорусских санкций 2 декабря
09:47
Происшествия
Насильника приговорили к 20 годам колонии за убийство двух женщин в Иркутской области
09:46
Общество
Врач Нетесов посоветовал отказаться от поездок за границу из-за омикрон-штамма COVID-19
09:46
Происшествия
Медработницу из Магнитогорска заподозрили в подделке справок об отсутствии COVID-19
09:45
Политика
Сотрудник СБУ Витюк призвал не спешить в обвинениях по делу о госперевороте на Украине
09:43
Общество
Проблемы петербургской промышленности: кадры, логистика, инфраструктура
09:41
Происшествия
Порезавшим таксиста в Перми студентам вынесли приговор
Все новости

Синоптик центра «Фобос» Леус заявил, что в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

Общество
Синоптик центра «Фобос» Леус заявил, что в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 30 ноября. Сильный снегопад накрыл Санкт-Петербург. За последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог напомнил, что накануне высота снежного покрова в Северной столице составляла 3 см. Однако итоговые данные снегопада станут известны позже.

«Добавлю, что за последние 12 часов в Санкт-Петербурге выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть от (29%) от месячной нормы ноября», — сообщил Леус на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Эксперт также добавил, что температура воздуха в городе на Неве составит −2...−4 градуса. В Ленобласти столбики термометров опустятся до отметки −1...−6 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 730 мм ртутного столба.

Синоптик центра «Фобос» Леус заявил, что в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков
pixabay.com / wal_172619

Как ранее сообщалось, жители Петербурга призвали Смольный не медлить с уборкой снега на улицах. Они пожаловались на некачественные услуги со стороны коммунальных служб.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Синоптик центра «Фобос» Леус заявил, что в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков
погода петербург прогноз снег
Комментировать