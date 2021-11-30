Очевидцы сообщили о сильном заторе на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Движение по проспекту Маршала Жукова в Санкт-Петербурге практически парализовано из-за выпавшего снега. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Тем не менее следы работы коммунальщиков все таки есть. Водители пишут, что работники свалили гору снега вблизи пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Маршала Казакова. Этот перекресток и так считается проблемным, а теперь там и вовсе не проехать.

«Снег идет — проспект Маршала Жукова забит. Дождь идет — проспект Маршала Жукова забит. Солнце светит — проспект Маршала Жукова забит», — пишет один из комментаторов.

«Это же зима, пришла неожиданно как всегда, неожиданно для наших коммунальщиков» — с грустью заметил еще один пользователь Сети.

Хотя не известно, что хуже — заснеженные дороги или опасная уборка снега. Например, недавно на петербургском КАД снегоуборочная машина разбрасывала химикаты в потоке машин, чем вызвала аварийную ситуацию. В распоряжении ФАН есть видео инцидента.