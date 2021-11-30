Петербуржец решил выгулять собаку посреди заснеженной дороги из салона машины

Санкт-Петербург, 30 ноября. Петербургские водители стали свидетелями необычной картины. Местный житель решил выгулять собаку, прямо не выходя из своего автомобиля.

Соответствующее видео появилось в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах запечатлено, как водитель белой Renault Logan медленно едет по заснеженной дороге, а снаружи на поводке за машиной следует пес, предположительно, породы питбуль.

Пользователи соцсети неоднозначно восприняли поступок мужчины. Некоторые попытались его оправдать, а другие обрушились с критикой.

«Это урод, а не водитель», — написал один из комментаторов.

«Не так быстро он едет. Поводок не натянут, собака не волочится. Просто немного не то место выбрал. А в такую погоду не побегаешь за таким сгустком энергии», — отметила другая пользовательница.

На протяжении нескольких дней в Петербурге наблюдаются сильные осадки, из-за которых город буквально засыпало снегом. Местные коммунальные службы не справляются с уборкой дорог, что ежедневно становится причиной ДТП. Одна из аварий утром 30 ноября привела к пробке из трамваев на Садовой улице.