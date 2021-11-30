Трамвайный затор образовался в центре Петербурга из-за аварии двух легковушек

Санкт-Петербург, 30 ноября. Пробка из нескольких трамваев образовалась на Садовой улице в Санкт-Петербурге после ДТП, в котором столкнулись две легковые машины. Авария произошла на трамвайных путях.

Пассажиры общественного транспорта, уже оплатившие проезд, вынуждены были добираться дальше пешком сквозь снегопад. О наличии пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с легковушками не сообщалось, передают «Невские Новости».

Тротуары и дороги в культурной столице накануне завалило снегом. По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут идти еще сутки из-за циклона.

Днем ранее петербургские автомобилисты возмутились опасной уборкой снега на КАД. Спецтехника фактически забрасывала химическими реагентами поток машин, провоцируя риск дорожно-транспортных происшествий.