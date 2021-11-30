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Маленький петербуржец потушил снегом Вечный огонь в Кронштадте и попал в отдел полиции

Происшествия
Маленький петербуржец потушил снегом Вечный огонь в Кронштадте и попал в отдел полиции
wikipedia.org  /  Jurfeld / CC BY-SA 4.0

Кронштадт, 30 ноября. Первоклассник из Кронштадта потушил Вечный огонь снегом, однако нарушитель был быстро пойман сотрудниками правопорядка. Полицейские вызвали ребенка и его маму в отдел для профилактической беседы.

Инцидент произошел в понедельник днем на Якорной площади островного района Санкт-Петербурга. После установки личности юного нарушителя, с мальчиком провели беседу в местном отделе полиции. Материалы по происшествию планируют направить в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Двумя днями ранее в Северной столице 12-летнего школьника госпитализировали с переломами глазниц. Серьезные повреждения мальчик заработал после падения с каната на тренировке.

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