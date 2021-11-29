Пробки в Петербурге достигли девяти баллов

Санкт-Петербург, 29 ноября. Пробки на дорогах Северной столицы к вечеру понедельника превысили привычную норму и достигли отметки в девять баллов.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях. Движение на дорогах практически остановилось, образовав пробки мощностью в девять баллов.

На Большом Сампсониевском проспекте, под железнодорожными путями столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. В результаты были перегорожены две улицы и трамвайные пути. Движение электротранспорта было прекращено почти на полчаса в обще стороны. Но с 17:20 трамваи снова запустили.

Серьезная массовая авария с участием трех автомобилей произошла в Красносельском районе Северной столицы. Водители не смогли поделить дорогу на пересечении Ленинского и проспекта Героев. Вследствие этого одна из машин вылетела на тротуар, пешеходы не пострадали.