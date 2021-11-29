Комитет по культуре Петербурга прокомментировал отмену концерта Руслана Белого

Санкт-Петербург, 29 ноября. Концерт комика Руслана Белого, который должен был пройти в Петербурге, не стоял в репертуарном плане. Об этом заявили в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы.

Белый должен был выступить в ДК имени Ленсовета 16 октября с концертом «Свой голос». Однако на сайте площадки появилось объявление об отмене мероприятия городским комитетом по культуре.

Пресс-служба прокомментировала эту ситуацию. По данным комитета, на момент подачи заявки на проведение концерта у организатора отсутствовал уникальный QR-код, передает РИА Новости. Этот код свидетельствует о готовности соблюдать все нужные антикоронавирусные меры.

Ранее Руслан Белый объяснил, почему ушел с канала ТНТ, сделавшего комика известным на всю страну. Юмористу казалось, что он начал терять свою аудиторию.