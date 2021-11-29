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Коммунальные службы Петербурга не могут решить проблему с прорывом трубы на Бестужевской

Общество
Коммунальные службы Петербурга не могут решить проблему с прорывом трубы на Бестужевской
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 ноября. В Калининском районе Петербурга произошел прорыв трубы. Местные жители в течение трех дней наблюдают, как бьющая из-под земли вода образует «озеро». Работники коммунальных служб не стали ликвидировать последствия аварии.

По информации очевидцев, трубу прорвало у дома 26 на улице Бестужевской. По прибытии на место сотрудники аварийной службы поставили специальный знак на месте опасной зоны. Не приняв необходимых мер по устранению причины поломки, они уехали.

«Никого из рабочих нет вот уже третий день. ЖКС № 3 сказали, что это сети Водоканала, до горячей линии Водоканала не дозвониться, провисев на линии 20 минут, оператор так и не ответил. Заявка в 004 оставлена еще в субботу», — отмечают горожане.

Они опасаются, что в скором времени может провалиться асфальт. Согласно данным 78.ru, специалисты уже провели диагностику. Они пообещали, что в ближайшее время приступят к ликвидации технологического нарушения, которое выявили на магистрали диаметром 200 мм.

За октябрь в Санкт-Петербурге произошло сразу несколько коммунальных аварий. Эксперты отмечают, что ответственность за подобные инциденты лежит на губернаторе Северной столицы Александре Беглове. По их мнению, глава города должен добиваться выделения дополнительного финансирования.

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петербург авария водоканал прорыв трубы
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