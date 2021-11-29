Смольному стоит поучиться у властей Хельсинки качественной уборке улиц от снега

Санкт-Петербург, 29 ноября. Жители Северной столицы второй день страдают от последствий небольшого снегопада. Городские власти так и не смогли обеспечить оперативную и качественную уборку снега. Совсем иначе обстоят дела в Хельсинки, где осадки не являются синонимом мучений горожан.

Стоит отметить, что петербургские власти рапортовали о готовности сотен единиц техники выйти на улицы для уборки снега. Публикации горожан в социальных сетях, подтвержденные фотографиями заснеженных тротуаров, дворов и дорог, говорят о неспособности Смольного выполнять обещания. Поток жалоб сыпется на страницу городского комитета по благоустройству. Возмущение люди выражали и на личной странице губернатора Петербурга Александра Беглова.

Граждане не понимают, почему наступление зимы для администрации города вещь крайне внезапная. Не лишним будет посмотреть, а есть ли такие же проблемы с уборкой снега, например, в Хельсинки.

Индикатором работы властей в данном направлении в Финляндии также являются публикации в соцсетях. Как правило, коллапсы из-за снега в Хельсинки случаются крайне редко. Пользователи Twitter гораздо чаще пишут и прикладывают фото, как после снега спокойно ездят на велосипедах, ведь улицы и дороги оперативно чистят. Даже 40 сантиметров снега не парализует движение, выяснило издание «ПолитРоссия».

«После двух дней снежной бури (40 см снега! ) люди едут на велосипедах, наслаждаясь зимой, благодаря эффективной уборке снега на приоритетных велосипедных маршрутах», — отметил интернет-пользователь.

Добавим, что в Хельсинки уборкой снега занимаются городские власти и частные фирмы. Ликвидация последствий осадков, как правило, проходит ночью. В Хельсинки все строго с качеством уборки снега. За недобросовестную работу подрядные организации лишаются лицензии.

Кстати, в отличие от Петербурга, в финской столице проблемные и опасные участки дорог посыпают гранитной крошкой, которую можно использовать не один раз. Она способствует куда большему сцеплению колес с дорогой.