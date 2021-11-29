Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за весь осенний сезон

Санкт-Петербург, 29 ноября. Прошедшая ночь в Северной столице побила температурный рекорд. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в городе.

Ночь на 29 ноября стала самой холодной за весь текущий сезон. Температура воздуха опустилась ниже −6 градусов. Днем показания градусника сохранятся. Северо-восточный ветер подует со скоростью 10 метров в секунду.

«Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени — температура воздуха опустилась до −6,1 градуса», — сообщил синоптик на своей странице в соцсети.

Обильные снегопады накроют Петербург в декабре. Подробности рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о сильном снегопаде, передает «Петербургский дневник». Виновником станет приближающийся циклон «Бенедикт».