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Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за весь осенний сезон

Общество
Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за весь осенний сезон
Невские Новости

Санкт-Петербург, 29 ноября. Прошедшая ночь в Северной столице побила температурный рекорд. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в городе.

Ночь на 29 ноября стала самой холодной за весь текущий сезон. Температура воздуха опустилась ниже −6 градусов. Днем показания градусника сохранятся. Северо-восточный ветер подует со скоростью 10 метров в секунду.

«Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени — температура воздуха опустилась до −6,1 градуса», — сообщил синоптик на своей странице в соцсети.

Обильные снегопады накроют Петербург в декабре. Подробности рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о сильном снегопаде, передает «Петербургский дневник». Виновником станет приближающийся циклон «Бенедикт».

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