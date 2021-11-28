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Автомобиль вылетел на тротуар в результате массового ДТП в Петербурге

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 23:47
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар в результате массового ДТП в Петербурге
pixabay.com/PD

Санкт-Петербург, 28 ноября. Серьезная массовая авария с участием трех автомобилей произошла в Красносельском районе Северной столицы.

По словам очевидцев происшествия, автомобили не поделили дорогу на пересечении Ленинского и проспекта Героев. Вследствие этого одна из машин вылетела на тротуар, пешеходы при этом не пострадали.

«Был очевидцем ДТП. Водитель машины, что всех протаранила, утверждает, что машина оформлена на него, но за рулем был не он, а кто был — сразу свалил», — сообщил один из очевидцев в социальной сети «ВКонтакте».

В Сеть также попали кадры с места ДТП, на которых видно, что на месте происшествия уже работают медики и спасатели. Автомобили получили серьезные повреждения, точная информация о пострадавших и другие обстоятельства аварии уточняются.

Еще одно ДТП произошло в населенном пункте Трудфронт Астраханской области. В результате происшествия погиб один человек, сообщили в региональном отделении МВД.

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