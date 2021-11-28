Волна аварий захлестнула улицы Петербурга из-за неубранного снега

Санкт-Петербург, 28 ноября. Интернет-пользователи пожаловались в соцсетях на ухудшение дорожной ситуации в Северной столице. Граждане считают, что именно неочищенный от снега асфальт спровоцировал массу аварий.

Автомобилисты в Петродворцовом районе засняли угодивший в кювет Mercedes. В аварию попали водители машин из сервиса каршеринга. Одна из них столкнулась с японской иномаркой Mazda. Это привело к серьезной пробке возле станции метро «Черная Речка».

На Невском проспекте водитель арендованной машины стал участником ДТП с таксистом. Идентичная авария произошла на пересечении проспекта Космонавтов и Бассейной улицы, сообщило издание «Невские новости».

На проспекте Культуры был частично перекрыт проезд — там столкнулись грузовик и легковое авто.

Неочищенные дворы и заснеженные дороги стали предметом возмущения со стороны петербуржцев. Люди оставляют гневные комментарии в соцсети «ВКонтакте» на страницах комитета по благоустройству и губернатора Петербурга Александра Беглова. Свои претензии они подтверждают фотографиями.