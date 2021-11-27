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МЧС предупредило петербуржцев о метели и усилении ветра 28 ноября

Общество
МЧС предупредило петербуржцев о метели и усилении ветра 28 ноября
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 27 ноября. Метель и усиление ветра ожидаются в Петербурге в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным специалистов, 28 ноября в Северной столице прогнозируется умеренный снег, местами возможна метель. Порывы ветра увеличатся до 15 метров в секунду. На дорогах может образоваться сложная обстановка.

В связи с такими погодными условиями спасатели напомнили о правилах безопасности при выходе на улицу. Так, находясь снаружи, горожанам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, следует избегать деревьев и других конструкций повышенного риска, например, мостов и линий электропередач.

Жителям Москвы и Подмосковья тем временем пообещали приход настоящей зимы. Похолодание до 5 градусов мороза и небольшой снег ожидаются в столичном регионе уже 1 декабря.

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