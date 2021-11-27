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Петербуржцы создали петицию в защиту помощника доктора Курпатова

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 00:06
Общество
Петербуржцы создали петицию в защиту помощника доктора Курпатова
Prt Scr youtube.com  /  Andrey Kurpatov

Санкт-Петербург, 27 ноября. Жители Санкт-Петербурга создали петицию «Спасите Алексея Иевского от Андрея Курпатова», в которой призвали Генеральную прокуратуру прекратить уголовное преследование Иевского после заявления от знаменитого доктора.

Хронология событий свидетельствует, что Курпатов добровольно, будучи в здравом уме, передал свои полномочия с правом получать имущество, деньги и денежные средства помощнику. Однако потом передумал и, вместо отзыва доверенности, принял решение написать заявление в полицию.

На этом основании следует провести проверку уголовного дела и опросить Иевского, а также изъять уголовное дело из производства, считают горожане. Свои предложения они озвучили в петиции на сайте Change.

Ранее адвокат Андрей Алешкин прокомментировал сложившуюся ситуацию между известным на всю страну психотерапевтом и его бывшим товарищем. Обвиняемый в краже дорогих часов и украшений у доктора Андрея Курпатова его помощник Алексей Иевский заявил, что состоял в интимных отношениях с начальником и стал жертвой любовных драм. Не исключено, что в этом случае имеет место быть месть, разочарование и попытки, может, даже обелить себя, если были какие-то компрометирующие материалы, заключил юрист.

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петиция андрей курпатов алексей иевский
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